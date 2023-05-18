ВИДЕО. Под Ригой с погоней задержали лидера банды автоугонщиков, похищавших автомобили Hyundai и Kia

В ночь на 15 мая сотрудники Госполиции в результате преследования задержали под Ригой лидера преступной группировки, которая специализировалась на кражах автомобилей Hyundai и Kia по всей Латвии . Организатора задержали сразу же после того, как преступники украли в Риге очередную машину. Сообщники задержанного объявлены в розыск.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, полиции удалось выйти на банду автоугонщиков в результате целенаправленной работы. Известно, что в группу входили граждане Латвии и Литвы.

Организатора группировки удалось задержать в ночь на понедельник после того, как в микрорайоне Золитуде был угнан Hyundai Santa Fe (2021 года выпуска). Потерпевший оценил ущерб в 40 000 евро. Воры спрятали машину в тайнике, после чего направились за другим автомобилем.

После этого полиция начала операцию по задержанию подозреваемых. Во время погони угонщики не справились с управлением, в результате чего машина оказалась в канаве. Граждане Литвы успели скрыться с места происшествия, а организатор угонов — гражданин Латвии — был задержан. Известно, что ранее он был судим за кражи. Полиция установила личности сообщников задержанного и объявила их в розыск.

В полиции отметили, что когда владелец угнанной Hyundai Santa Fe заметил кражу и сообщил об этом правоохранительным органам, полиция уже успела ее найти. Предполагается, что машину собирались перегонять в Литву и там разобрать на автозапчасти.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что подозреваемые могут быть связаны с десятками краж автомобилей Hyundai и Kia на территории Латвии.

"Запчасти этих марок автомобилей в настоящее время пользуются большим спросом и востребованы в России в связи с введенными санкциями. Именно поэтому воры заинтересованы в их краже и передаче в Российскую Федерацию", — пояснил начальник 3-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями Госполиции по организованной преступности Марис Приедниекс.

Следствие по делу продолжается.