Читатель Delfi Эдгарс поделился видео аварии, которая произошла под Тукумсом.
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По словам очевидца, авария произошла 20 февраля в семи километрах от Тукумского круга на дороге Тукумс-Кулдига.
Движение временно было блокировано. О пострадавших не сообщается.
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