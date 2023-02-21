Читатель Delfi Эдгарс поделился видео аварии, которая произошла под Тукумсом.

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По словам очевидца, авария произошла 20 февраля в семи километрах от Тукумского круга на дороге Тукумс-Кулдига.

Движение временно было блокировано. О пострадавших не сообщается.

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