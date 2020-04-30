В минувший понедельник в Видземе во время неудачного маневра с мотороллера упал подросток. После этого транспортное средство врезалось в стеклянную дверь. На нарушителя составлен административный протокол.

Как видно на опубликованном Госполицией видео, подросток ехал в колонне из трех мотороллеров и в какой-то момент решил проехать на заднем колесе, однако потерял равновесие и упал.

В полиции напоминают, что с приходом теплой погоды на дорогах увеличивается количество уязвимых участников дорожного движения. К ним относятся водители мопедов и мотоциклисты, поэтому полиция призывает их соблюдать правила безопасности дорожного движения, а также напоминает о том, что на дороге важно быть максимально внимательными и осмотрительными.