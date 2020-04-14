ВИДЕО. Погоня на шоссе Рига — Сигулда: полиция задержала объявленного в розыск мужчину

В минувшее воскресенье сотрудники Спецподразделения полиции во время патрулирования Видземского шоссе на нетрафарированном автомобиле заметили мотоциклиста, который ехал на транспортном средстве без госномера. Зафиксировав нарушение, полицейские решили остановить байкера, однако тот решил от них скрыться. Когда его задержали, оказалось, что тот разыскивался по подозрению в совершении преступлений.

По данным пресс-центра Госполиции, мотоциклист вместе с пассажиром направлялся на Suzuki в сторону Сигулды. Он неоднократно игнорировал требования полиции остановиться, поэтому полицейским пришлось устроить погоню. В итоге, когда он остановился, оказалось, что это был обманный маневр, чтобы оставить пассажира на обочине, после этого байкер направился на высокой скорости в обратную сторону.

Задержать нарушителя (1989 г.р.) удалось лишь в тот момент, когда он свернул с шоссе на дорогу местного значения. У водителя не оказалось прав, а на мотоцикл не была оформлена страховка OCTA. Также полиция установила, что задержанный с 2018 года числился в розыске за совершение имущественных преступлений.

На задержанного оформили три административных протокола. Затем для дальнейших процессуальных действий его доставили в ближайший участок полиции.