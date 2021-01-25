ВИДЕО. Погоня на Юрмальском шоссе: водитель разогнался на VW до 170 км/ч

Вечером 21 января сотрудники батальона Дорожной полиции при патрулировании Юрмальского шоссе заметили автомобиль Volkswagen Golf, ехавший со скоростью 155 км/ч. Во время погони нарушитель пытался уйти от полиции на скорости 175 км/ч.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, нарушителя скоростного режима заметили на 17-м км дороги Рига-Юрмала (в сторону Юрмалы). Вместо разрешенных на этом участке дороги 90 км/ч водитель разогнался до 155 км/ч.

Инспекторы неоднократно требовали водителя остановиться, однако тот заметив приближение стражей порядка, еще больше увеличил скорость, стараясь уйти от преследования.

В итоге, его удалось остановить, когда он доехал до своего дома в Юрмале. При проверке оказалось, что машиной управлял 29-летний мужчина. Он был трезв, документы также оказались в порядке.

На лихача составлены два административных протокола, а также наложен штраф — за подобные нарушения от может составить от 1200 до 2000 евро. Также водителя на пять лет лишили прав