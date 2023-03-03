В минувший четверг в Латгальском предместье Риги и Кекавском крае полиция задержала двух водителей, которые отказывались подчиняться законным требованиям стражей порядка и пытались уйти от преследования. В первом случае манера вождения водителя могла указывать на его возможное алкогольное опьянение, во втором у водителя не оказалось прав. Также в одном случае нарушитель угрожал полицейским предметом, походим на пистолет, а во втором оказал сопротивление и напал на инспекторов.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, поздним вечером 2 марта сотрудники батальона патрульной полиции Рижского региона во время патрулирования Латгальского предместья обратили внимание на автомобиль Ford, поскольку манера вождения водителя свидетельствовала о том, что он может быть пьян. Когда полицейские решили остановить водителя для проверки, он проигнорировал требования и попытался скрыться.

Во время погони Ford столкнулся с семью автомобилями, после чего водитель остановил машину и собирался сбежать. Когда полицейские почти настигли беглеца, он стал угрожать им предметом, походим на огнестрельное оружие. После этого сотрудник полиции сделал предупредительный выстрел в воздух. Водитель попытался скрыться в подъезде многоквартирного дома, поэтому на помощь пришлось привлекать спецназ. Мужчину задержали в квартире, где также нашли предмет, напоминающий газовое оружие.

В пресс-центре Госполиции пояснили, что задержанный (1984 г.р.) ранее был объявлен в розыск в связи с наркопреступлением и невыполнением судебного решения. Против водителя начаты уголовные и административный процессы.

Вторая детективная история с полицейской погоней произошла поздним вечером 2 марта в Крусткални (Кекавский край). Полицейские решили проверить по базе данных едущий впереди BMW и выяснили, что у его владельца нет водительских прав. Чтобы проверить, управляет ли данным автомобилем его владелец, сотрудники полиции решили его остановить, но водитель увеличил скорость.

Во время погони водитель BMW съехал с дороги и врезался в дерево. В свою очередь, полицейский экипаж, пытаясь избежать столкновения, въехал в заросли. К счастью, инспекторы не пострадали, повреждено лишь служебное транспортное средство.

После этого водитель попытался сбежать, однако далеко уйти ему не удалось: его задержали и выяснили, что это мужчина 1990 г.р. Во время задержания он ударил полицейского по лицу. Во время аварии и водитель, и пассажир BMW получили травмы, поэтому было принято решение доставить их для оказания медицинской помощи в больницу.

Против водителя начаты уголовные процессы по нескольким статьям Уголовного закона Латвии.