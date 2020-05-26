По сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), 20 мая в волости Свентес пограничники задержали организованную группу, которая занималась ввозом контрабанды на территорию Латвии. Всего в ходе операции изъято 5, 5 млн. нелегальных сигарет.

Как отмечают в ГПС, в ночь на 20 мая в рамках начатого ранее уголовного процесса о контрабанде в составе организованной группы пограничники нагрянули с обысками на территорию хозяйства в волости Свентес, где были задержаны девять подозреваемых: восемь граждан Латвии и гражданин Беларуси, который оказался водителем-дальнобойщиком.

Во время обыска в хозпостройке, грузовом автомобиле и прицепе сотрудники ГПС нашли 5 675 180 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Было установлено, что сигареты днем ранее ввезли через белорусско-латвийскую границу, замаскировав под груз солнечных батарей.

Трое задержанных на данный момент остаются под арестом, к остальным применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Следствие продолжается.