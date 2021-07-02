ВИДЕО. Пограничники накрыли подпольное производство сигарет
Foto: Reuters/Scanpix

В результате операции сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали четверых мужчин, подозреваемых в изготовлении контрафактных сигарет. Пограничники изъяли у задержанных 294 000 сигарет и 690 кг измельченного табака.

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Задержание проводилось в минувший вторник, в волости Гришкану Резекненского края на территории одного из хозяйств были задержаны трое граждан Молдовы и один гражданин Латвии, которые занимались производством контрафактных сигарет Richman.

По делу начат уголовный процесс. Все четверо помещены под арест.

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