ВИДЕО. Полицейская облава в Риге: любители дрифта "попали" на штрафы

Вечером в среду, 21 декабря, отдел по связям с общественностью Государственной полиции присоединился к бригаде специального подразделения Государственной полиции, чтобы посмотреть, как водители ведут себя на дорогах в Риге и ее окрестностях в зимних условиях. В результате были зафиксированы различные правонарушения со стороны водителей, среди которых были и любители агрессивной езды или так называемых "дрифтеры".

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На перекрестке в Плявниеки сотрудники правоохранительных органов заметили, что водитель марки BMW завернул на соседнюю улицу, намеренно применив управляемый боковой занос (дрифт) в плотном потоке транспорта и таким образом поставил под угрозу не только свою собственную безопасность, но и безопасность находящихся поблизости участников дорожного движения. Полицейские приняли решение остановить водителя.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек 2002 года рождения находился за рулем без прав. Хотя водителю всего 19 лет, он ранее уже попадал в поле зрение полиции, на его счету уже 21 административный процесс. Молодой человек был задержан полицией 11-й раз за год. За агрессивное вождение и управление автомобилем без прав водителю выписали штраф в размере 850 евро.

Полицейские продолжили свой путь в Дрейлини, где заметили, что водитель автомобиля Lexus нарушил правила на парковке у магазина, где умышленно выполнил дрифт. Стоит отметить, что часы работы магазина еще не закончились и на стоянке находились другие машины. Сотрудники спецподразделения остановили водителя транспортного средства и также выписали штраф.

Пока полицейские вели переговоры с агрессивным водителем, поблизости был замечен еще один водитель, который также осознанно применил дрифт. Этот водитель также был наказан штрафом за агрессивное вождение.

Следом полицейские направились в сторону Тейки, где заметили водителя BMW, который умышленно сделал дрифт на стоянке у магазина. Этот водитель также был остановлен и наказан за агрессивное вождение штрафом.

Полиция напоминает, что, согласно правилам дорожного движения, запрещается совершать управляемый боковой занос (дрифт), в том числе резкое торможение, которое может создать опасность для движения, на дорогах, а также в любых других местах, где возможно движение транспорта, — на стоянках, плацах, во дворах. Такие действия расцениваются как агрессивная езда и разрешены лишь во время специальных спортивных мероприятий. За такое нарушение полагается штраф в размере от 70 до 280 евро. Кроме того, водителю выписывают шесть штрафных баллов.