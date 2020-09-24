ВИДЕО: Полицейские довели до слез старушку, которая продавала у магазина яблоки

"Я уйду, уйду. Зачем стоять над душой, как над каким-то чудовищем", - сквозь слезы говорит пожилая женщина, которую сотрудники Рижской полиции самоуправления прогоняют от магазина Maxima в Иманте, где она торговала яблоками.

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Видео в Facebook выложил очевидец. Слышно, как за старушку вступилась прохожая, которая посоветовала ей не тратить нервы, чтобы не пришлось потом пить лекарства, и просто уйти.

В итоге женщине пришлось собрать расфасованные в мешочки яблоки и покинуть "место преступления".

Данная запись вызвала бурное обсуждение. Пользователи Facebook резко осудили действия полиции, отметив, что есть более серьезные преступления, над которыми стоит работать. "И ведь нашелся кто-то, кто вызвал полицию", - возмущается один из пользователей.

Как рассказал представитель РПС Томс Садовскис, в среду полиция получила информацию от некого жителя о том, что в Иманте у торгового центра ведется уличная торговля без согласования. Прибыв на указанный адрес, полицейские встретили пожилую женщину, которая продавала яблоки и пару букетов цветов. "Учитывая, что нарушение было формальным и своими действиями пенсионерка не нанесла никому убытки, полицейские признали нарушение малозначительным и решили, что нет оснований начинать административный процесс", - отметил Садовскис, добавив, что полицейские объяснили женщине, как можно получить разрешение на уличную торговлю и позволили ей уйти.

Аналогичные вызовы полиция получает в среднем пару раз в год, однако, учитывая, что нарушение формальное и малозначительное, штрафы обычно не выписываются. "Регулирование о необходимости согласования скорее предусмотрено для коммерсантов, для которых уличная торговля обеспечивает большую часть оборота, а не для пенсионеров, которые продают несколько выращенных в саду фруктов или изделия ручной работы", - отметил представитель РПС.