ВИДЕО: Полицейские помогли матери найти потерявшуюся дочь

5 мая около 17.00 часов к экипажу Рижской полиции самоуправления подошла женщина и сообщила, что потеряла дочь - она разрешила девочке покататься вместе с сестрой на велосипедах, однако, в установленное время домой вернулась только одна из них.

Мать вместе с родственниками объездила весь район, но дочь так и не нашла.

Женщина сообщила полицейским приметы девочки и ее имя, информация бал передана районным экипажам, вскоре ребенка удалось найти. Один из стражей порядка заметил подходившую под описание девочку на детской площадке в Вецмилгрависе. Она рассказала, что очень соскучилась по друзьям и по поездкам на велосипеде, время пролетело незаметно, и она не заметила, что пора возвращаться домой.

Стражи порядка дождались мать девочки и передали ей ребенка. Женщина пояснила, что обычно у дочери с собой мобильный телефон, однако, в этот раз его не было. Также в семье установлено, что если дочь собирается куда-то поехать на велосипеде, она должна спросить разрешение. Женщина поблагодарила полицейских за помощь и отправилась вместе с дочерью домой.

В полиции отмечают: пока стражи порядка вместе с девочкой ждали ее мать, к ним подходили жители с вопросом "могут ли дети ли в условиях чрезвычайной ситуации играть на детских площадках?". Рижская полиция самоуправления напоминает: общего запрета на нахождение на детских площадках нет, однако, независимо от этого в том числе и там нужно соблюдать установленную дистанцию и родители должны тщательно взвесить, пускать ли ребенка на площадку, а также следить за тем, чтобы дети соблюдали установленные ограничения. В свою очередь, если детская площадка закрыта или огорожена лентой или забором, находиться там запрещено.