По информации Рижской муниципальной полиции, 28 июня, в 21.00 Управление РМП по безопасности на воде и гражданской обороне получило сигнал от коллег из Государственной пожарно-спасательной службы, сообщивших о мужчине, который собирается прыгнуть с Островного моста в Даугаву.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обследовав водоем около Островного моста, полицейский-спасатель никого не обнаружил в реке. После этого сотрудник РМП направил свой катер в сторону лодки, с которой люди бросили находящемуся в воде человеку спасательный круг: мужчина то хватался за круг, то отпускал.

Когда лодка полицейского приблизилась к мужчине, он отпустил спасательный круг и медленно стал уходить под воду. Полицейский оперативно среагировал в ситуации, схватил утопающего за ноги и затащил в лодку.

Потерпевший находился в сознании. Его срочно доставили на берег и передали Службе неотложной медицинской помощи.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Образование британского качества — в Риге!
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом