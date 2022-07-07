По информации Рижской муниципальной полиции, 28 июня, в 21.00 Управление РМП по безопасности на воде и гражданской обороне получило сигнал от коллег из Государственной пожарно-спасательной службы, сообщивших о мужчине, который собирается прыгнуть с Островного моста в Даугаву.

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Обследовав водоем около Островного моста, полицейский-спасатель никого не обнаружил в реке. После этого сотрудник РМП направил свой катер в сторону лодки, с которой люди бросили находящемуся в воде человеку спасательный круг: мужчина то хватался за круг, то отпускал.

Когда лодка полицейского приблизилась к мужчине, он отпустил спасательный круг и медленно стал уходить под воду. Полицейский оперативно среагировал в ситуации, схватил утопающего за ноги и затащил в лодку.

Потерпевший находился в сознании. Его срочно доставили на берег и передали Службе неотложной медицинской помощи.