ВИДЕО. Полиция дважды за день останавливала лихача, гонявшего на высокой скорости

В минувший вторник сотрудники Госполиции дважды в течение дня останавливали в Алуксне одного и того же водителя, существенного превысившего допустимую скорость. При этом, как отмечают в пресс-центре Видземского регионального управления полиции (ВРУП), во второй раз лихач находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что ранее этот водитель уже попадался на подобных нарушениях.

Как сообщает ВРУП, 21 апреля, около 15.00 в Алуксне на ул. Дарза "дорожники" зафиксировали BMW, водитель которого вместо разрешенных в городе 50 км/ч ехал со скоростью 99 км/ч. Свои действия 23-летний водитель объяснил тем, что немного не рассчитал с педалью газа и совсем не хотел нарушать правила. За нарушение лихачу выписали протокол и оштрафовали на 300 евро.

Спустя всего три часа, патруль получил сообщение, что в Алуксне со стороны Гулбене на высокой скорости движется BMW, водитель которого, судя по агрессивной манере, пьян. Проверив полученный госномер автомобиля, полицейские выяснили, что этого водителя уже останавливали и штрафовали. Сотрудники полиции направились в сторону дороги Литене — Алуксне, где заметили нарушителя, который ехал со скоростью 147 км/ч вместо разрешенных на этом участке 90 км/ч.

Полицейские проверили водителя и оказалось, что он находится в состоянии алкогольного опьянения: в его организме констатировали 2,17 промилле. На этот раз он сообщил инспекторам, что разругался с подругой, немного выпил и сел за руль. Но и в этом случае он честно признался, что специально нарушать правила не собирался. По делу начат административный процесс.