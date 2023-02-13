В ночь на 14 января сотрудники Рижского регионального управления полиции, преследуя вора, оказались на территории частного дома в Кекавском крае, где обнаружили и угнанный автомобиль BMW, и автодетали еще шести краденых машин, и боеприпасы.

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Как отмечает пресс-центр Госполиции, 14 января было получено сообщение об угоне BMW X3 в окрестностях Золитуде. Этот автомобиль был оснащен системой безопасности высокого уровня. К поискам машины и угонщика приступили сотрудники 2-го бюро 2-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона, а также представители фирмы, установившей систему безопасности в автомобиле.

Той же ночью машину удалось отследить в Кекавском крае. На территории частного хозяйства, куда во время преследования прибыли полицейские, обнаружили не только краденную машину, но также и другие машины, уже частично разобранные на запчасти. Среди них полиция нашла и машину, которую объявили в розыск несколько лет назад: ее взяли в лизинг, но затем автовладелец перестал за нее платить и обратно не вернул.

Кроме того, во время следственных действий на территории хозяйства нашли большое количество автозапчастей. В ходе проверки они были идентифицированы как детали еще от шести разыскиваемых автомобилей.

В ходе расследования полиция изъяла для проверки 154 предмета, напоминающих боеприпасы, а также 134 бутылки алкогольных напитков без акцизных марок ЛР. Всего изъято 112 литров нелегального алкоголя.

В рамках расследования полиция задержала и мужчину, находящегося на территории дома. Ранее он не попадал в поле зрения органов правопорядка.

Похищенный BMW X3 возвращен законным владельцам, а взятый в лизинг автомобиль — фирме, которой он принадлежит. Следствие по делу продолжается.