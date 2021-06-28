ВИДЕО: Полиция оценит действия хозяйки, оставившей собаку в перегретой на солнце машине
Foto: Shutterstock

Полиция оценит возможную ответственность хозяйки, оставившей свою собаку в перегретой на солнце машине.

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В воскресенье днем сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в Межапарк, где очевидцы сообщали о собаке, оставшейся в перегретой машине.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов встретили очевидцев, которые рассказали, что собака находится в машине около двух часов.

Хотя в машине были чуть-чуть приоткрыты окна, было очевидно, что домашнему животному трудно находиться в салоне перегретой на солнце машины. Автомобиль стоял под прямыми солнечными лучами, и собака опрокинула стакан с водой, оставленный в салоне.

Обратившись к специалистам ветеринарной клиники, в полиции выяснили, что животному опасно находиться в таких условиях более часа. Изначально полиция пыталась связаться с автовладельцем, в том числе через социальные сети.

Когда связь установить не удалось, на место были вызваны пожарные, чтобы спасти животное от перегрева. Прибывшие спасатели разбили стекло машины и спасли собаку.

Сразу после этого животное напоили и вывели на прогулку. Примерно через полчаса к месту происшествия подошла хозяйка собаки, которая объяснила, что была в зоопарке с детьми.

Женщина сказала, что она закрыла окна машины полотенцами, оставила стакан с питьевой водой, а окна машины были закрыты неплотно. В ответ на объяснения владельца собаки полиция заявила, что принятых мер было явно недостаточно.

Изучение данных собаки показало, что собака не зарегистрирована. В настоящее время проводится оценка как ответственности владельца за отсутствие чипа, так и возможного жестокого обращения с животным.

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LETA

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LETA
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