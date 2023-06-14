11 июня, в 18.30 на Вентспилсском шоссе сотрудники полиции, контролировавшие дорожное движение на нетрафарированной Škoda Octavia, зафиксировали автомобиль Volvo, который ехал со скоростью 180 км/ч.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
"Дорожники" моментально отреагировали на данное нарушение, развернулись и приказали торопливому водителю остановить транспортное средство. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения.
По факту нарушения начат административный процесс, а также наложен штраф в размере 400 евро.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.