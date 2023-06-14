11 июня, в 18.30 на Вентспилсском шоссе сотрудники полиции, контролировавшие дорожное движение на нетрафарированной Škoda Octavia, зафиксировали автомобиль Volvo, который ехал со скоростью 180 км/ч.

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"Дорожники" моментально отреагировали на данное нарушение, развернулись и приказали торопливому водителю остановить транспортное средство. За рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения.

По факту нарушения начат административный процесс, а также наложен штраф в размере 400 евро.