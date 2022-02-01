В воскресенье, 30 января, в Латвии снова выпал снег, чем решили воспользоваться некоторые автолюбители. Одним из самых популярных мест для дрифта является стоянка Elkor Plaza. Вечером в воскресенье на парковке магазина дежурило нетрафарированное транспортное средство Госполиции модели. После каждого бокового скольжения полицейский автомобиль включал маячки и отправлялся выписывать протокол об агрессивном вождении.

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На опубликованном в соцсетях видео запечатлено, одну группу молодых людей, которые катались на Audi, полиция уже оштрафовала на 80 евро за скольжение. После этого патрульный автомобиль отъехал к краю парковки. Через некоторое время водитель хэтчбека совершил боковое скольжение под углом в 90 градусов, после чего автомобиль стражей порядка направился к нему.

В целом в воскресенье на парковке у Elkor Plaza были замечены четыре водителя, которые специально совершали боковое скольжение. Составлены административные протоколы об агрессивном вождении, сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Лина Кальке. В целом в воскресенье в Рижском регионе полицейские выписали 16 протоколов об агрессивном вождении.

Стражи порядка напоминают, что дрифт на дорогах или местах, где возможно дорожное движение (парковки, площади, дворы), за исключением спортивных мероприятий, считается агрессивным вождением. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 14 до 280 евро. Также за агрессивную езду водитель получает шесть штрафных пунктов.