ВИДЕО. Полиция поймала лихача, который за две минуты стал виновником двух аварий

Выпивший мужчина за рулем доставил неприятности водителям и пассажирам шести автомобилей, уложившись в рекордный срок — две минуты. Полиция призывает, не пить за рулем и не пускать к управлению автомобилем выпивших.

Патрулируя окрестности Юглы, сотрудники Видземского управления муниципальной полиции увидели аварию. К сотрудникам органов правопорядка обратился один из вовлеченных в происшествие водителей, который рассказал, что всего две минуты назад он стал свидетелем столкновения четырех автомобилей, а пятый — виновник аварии — с места происшествия скрылся.

Полицейские отправились в указанном направлении — вскоре и вправду увидели результат еще одной аварии. Там же они заметили разбитый автомобиль, водитель которого, по словам одной из женщин, покинул транспортное средство и скрылся. Мужчина был поранен и далеко сбежать никак не мог. Полицейские обнаружили его возле многоквартирного дома — почувствовав боль, тот уселся на газон. Его вернули на место происшествия. А на место второй аварии были вызваны Госполиция, Пожарно-спасательная служба и неотложная медицинская помощь.

Виновник переполоха признался, что сел за руль нетрезвым, о чем теперь сожалеет. Вскоре он был доставлен в больницу.