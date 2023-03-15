10 марта, с 16.00 до 17.30 сотрудники Отдела спецзаданий Управления безопасности дорожного движения Госполиции с помощью дрона следили за соблюдением правил дорожного движения в Риге перед Воздушным мостом в направлении центра города.

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Примерно за полтора часа пойманы 11 водителей, которые, игнорируя интересы других участников дорожного движения, как на полосе общественного транспорта, так и на трамвайных путях, не обращая внимания на дорожный знак "Въезд запрещен", проезжали мимо колонны неподвижных или медленно движущиеся автомобилей. Такие нарушения считаются агрессивным вождением.

Во всех случаях нарушителей правил дорожного движения останавливали при пересечении Воздушного моста. Во всех случаях к водителям применен штраф за агрессивное вождение.

Агрессивное вождение наказывается штрафом от 70 до 280 евро и шестью штрафными баллами. Всего за первые два месяца этого года в стране за агрессивное вождение был пойман 341 водитель. В прошлом году за тот же период было поймано 398 агрессивных водителей.

В целях повышения общей культуры вождения автомобилистов Государственная полиция использует беспилотник для периодического контроля нарушений правил дорожного движения. Особое внимание уделяется фиксации агрессивных нарушений вождения, таких как обгон автомобильных колонн или необоснованная смена полосы движения.

Уже сообщалось, что Государственная полиция совместно с Рижским самоуправлением объявили март "Месяцем более безопасной Риги". В это время Государственная полиция в сотрудничестве с Рижской муниципальной полицией усиливает различные меры наблюдения и контроля в сфере общественного порядка и безопасности. В течение месяца стражи порядка следят как за дорожным движением, так и за снижением уличной преступности. Работа в этих направлениях ведется непрерывно по всей Латвии ежедневно, но в марте в Риге она идет в усиленном режиме.

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