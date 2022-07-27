Рижская полиция самоуправления просит опознать нарушителя - мужчина вырвал цветы из бетонной клумбы, установленной у главного входа в здание Инспекции здравоохранения на улице Клияну 7.

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Полиция начала административный процесс, необходимо опознать мужчину. Если вы его узнали, просьба звонить в полицию по номерам 67181204 или 110.