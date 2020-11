ВИДЕО: Полиция провела рейд по ночным клубам Риги, два заведения работали после 24:00

В ночь на субботу, 7 ноября, сотрудники управления Госполиции Рижского региона и Рижской муниципальной полиции провели проверки в 17 барах и ночных клубах Риги. В отдельных местах констатированы нарушения мер по ограничению распространения Covid-19, сообщили в Госполиции.

Цель проверок - проконтролировать, соблюдают ли развлекательные места правила, введенные для ограничения распространения Covid-19. В частности, полиция проверяла, не работают ли бары и ночные клубы после 24:00.

Проверки были проведены в следующих клубах First, Teritorija, DeFlou, Tallinas kvartāla teritorija, 8 Lounge, Coyoty Fly, Radiobārs, Kaņepes Kultūras centrs, Violets, One One, Sound Factory Bar, Rock Cafe, B Bārs, Kinki, Omas briljants, Lemieks и Friends.

Полиция намеревается проводить подобные проверки и в будущем.

Госполиция отмечает, что в большинстве ночных клубах и барах все правила соблюдаются. Но в двух местах были констатированы серьезные нарушения. Ночные клубы Omas briljants и Violets продолжали работу после 24:00, в них продолжали торговать алкогольными напитками, звучала громкая музыка, не соблюдалась социальная дистанция.

Как рассказали в полиции, в клубе Violets соблюдалась своеобразная конспирация. На дверях главного входа сообщалось, что клуб не работает, но посетителей по предварительной записи пускали через вход со двора. Двери были закрыты, а охрана тщательно контролировала входящих гостей.

Сотрудники полиции смогли попасть в клуб, благодаря привлечению спецназа. При осмотре помещений клуба на полу был обнаружен пакетик со светлым порошком. В связи с его обнаружением возбужден административный процесс.

Против владельцев обоих клубов также возбуждены административные процессы за нарушение правил, принятых для ограничения Covid-19.