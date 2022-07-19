Видео: полиция разыскивает поджигателя
Foto: LETA

Рижский Латгальский участок Государственной полиции разыскивает мужчину, который замечен на видео с камеры видеонаблюдения. Он подозревается в злонамеренном поджоге.

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Всех, кто узнает мужчину или знает что-то о его местонахождении, полиция просит отозваться, позвонив по номеру 67085929, 67086330 или 110.

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