ВИДЕО. Полиция с погоней задержала пьяного водителя; ему выписаны штрафы на 1640 евро

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 6 августа под Айзкраукле в ходе погони был остановлен автомобиль BMW 728, водитель которого не хотел подчиняться законным требованиям стражей порядка. В отношении нарушителя начаты три административных процесса, один уголовный процесс и назначен крупный штраф.

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Как отмечают в ЗРУП, в минувшую субботу сотрудники Айзкраукльского участка полиции при патрулировании территории заметили и остановили в волости Бебру машину, которая в темное время суток ехала с выключенными фарами.

Инспекторы, включив проблесковые маячки, приблизились к BMW, и в это время водитель включил обратный ход, развернулся и попытался скрыться. В ходе погони полицейские неоднократно просили водителя остановиться, однако он игнорировал эти требования.

Спустя примерно 5 км погони водитель остановил машину и собирался сбежать, однако далеко ему уйти не удалось. При проверке оказалось, что 40-летний мужчина управлял автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения (в его организме констатировали 2,4 промилле). В итоге, нарушителя было решено доставить в участок Госполиции, где против него начали три административных и один уголовный процесс.

В полиции также отметили, что задержанный ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за различные нарушения. В общей сложности за допущенные нарушения водителю придется заплатить штраф в размере 1640 евро.