Рижская муниципальная полиция в ходе очередного рейда с применением беспилотного летательного аппарата зафиксировала четыре нарушения, при которых водители легковых автомобилей выезжали на полосу для движения общественного транспорта, сообщили порталу Delfi в полиции.

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В связи с выявленными нарушениями возбуждено четыре административных дела за проезд по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта.

За такое нарушение водитель может быть оштрафован на 40 евро.

В ходе проверки данных установлено, что один из нарушителей не прошел обязательную медицинскую проверку, а значит, у данного лица нет права участвовать в дорожном движении.

Также в ходе проверки было установлено наличие у другого нарушителя действующего запрета на управление автомобилем в связи c отсутствием водительских прав.

В сентябре Рижская муниципальная полиция провела три контрольных мероприятия такого типа. Полицейские отслеживали движение автомобилей по полосе общественного транспорта и возбудили в общей сложности 11 дел об административных правонарушениях.

Полиция начала использовать дрон для наблюдения за дорожным движением еще в сентябре 2020 года. При помощи дрона проводятся периодические проверки на дорогах с целью выявления агрессивных нарушений правил дорожного движения, таких как обгон колонн автомобилей, необоснованная смена полосы движения или несоблюдение дорожных знаков.