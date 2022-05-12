Государственная полиция в конце прошлой недели с помощью дрона за несколько часов проверки на автодорогах P2 и A4 выявила несколько серьезных нарушений. Агрессивные водители получили штраф.

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Усиленный контроль полиции за движением транспорта проводился 6 мая. Для оперативного выявления водителей, которые игнорировали других участников дорожного движения, правоохранители использовали беспилотный летательный аппарат — дрон.

За полтора часа наблюдения с воздуха за ситуацией на дороге в Гаркалнском крае сотрудники отряда специального назначения с помощью дрона выявили семь агрессивных водителя, которые игнорировали интересы других участников дорожного движения и объезжали стоячую колонну машин по обочине, что расценивается как агрессивное вождение.

Шесть из семи водителей получили штраф в размере 70 евро. Еще один водитель был оштрафован на 100 евро.

Полиция начала использовать дрон для наблюдения за дорожным движением еще в сентябре прошлого года. При помощи дрона проводятся периодические проверки на дорогах с целью выявления агрессивных нарушений правил дорожного движения, таких как обгон колонн автомобилей, необоснованная смена полосы движения или несоблюдение дорожных знаков.

Агрессивное вождение проявляется также как умышленное несоблюдение установленных законом норм, например, несоблюдение горизонтальной дорожной разметки, обгон на опасных участках дороги. Такое поведение водителя опасно и нарушает права и безопасность других участников дорожного движения.

За агрессивное вождение водитель может быть наказан штрафом от 70 до 280 евро, а также шестью штрафными пунктами.