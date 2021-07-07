Во вторник Государственная полиция с помощью дрона выявила в районе Островного моста в Риге 37 агрессивных водителей, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.

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Так, например, с улицы Краста водители объезжали колонну стоящих или медленно движущихся машин, что можно расценить как агрессивное вождение.

Пилот дрона передал информацию дежурившей на мосту бригаде полиции, которая встретила агрессивных водителей и затем сопроводила до полицейских, которые составили протоколы об административных правонарушениях за агрессивное вождение.

Полиция начала использовать дрон для наблюдения за дорожным движением еще в сентябре прошлого года. При помощи дрона проводятся периодические проверки на дорогах с целью выявления агрессивных нарушений правил дорожного движения, таких как обгон колонн автомобилей, необоснованная смена полосы движения или несоблюдение дорожных знаков.

Агрессивное вождение проявляется также как умышленное несоблюдение установленных законом норм, например, несоблюдение горизонтальной дорожной разметки, обгон на опасных участках дороги. Такое поведение водителя опасно и нарушает права и безопасность других участников дорожного движения.

За агрессивное вождение водитель может быть наказан штрафом от 70 до 280 евро, а также шестью штрафными пунктами.

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LETA

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LETA
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