В минувший понедельник сотрудники Госполиции устроили погоню за водителем, управлявшим Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения. По фактам допущенных им нарушений полиция начала семь административных процессов.

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Как отмечают в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, 7 июня, около полуночи полицейские получили информацию о том, что в Добеле замечен автомобиль, водитель которого, возможно пьян. Стражи порядка оперативно отыскали машину и потребовали водителя остановиться, однако тот ударил по газам.

Полиция начала преследования, включив звуковые и световые сигналы, кроме того, нарушителя просили остановиться с помощью громкоговорителя. Уходя от погони, водитель разогнался до 159 км/ч (разрешенная скорость в этом месте — 90 км/ч) и игнорировал дорожные знаки.

После долгого преследования Volkswagen" Golf повредил переднее колесо, поэтому водитель был вынужден остановиться, а затем решил сбежать. Установив личность лихача, полиция в скором времени задержала его на автозаправке в Терветском крае.

При проверке в организме водителя (1993 г.р.) констатировали 1, 18 промилле. Нарушитель признал свою вину и раскаялся. За все допущенные нарушения на водителя составили семь административных протоколов, также ему предстоит заплатить крупный штраф. Кроме того, его на несколько лет лишат прав.