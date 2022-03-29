ВИДЕО. Полиция в ходе масштабной операции обезвредила в Латвии банду телефонных мошенников: в нее входили более 80 человек

Сотрудники Госполиции при содействии своих коллег из Литвы, а также Европола и Евроюста в ходе масштабной международной операции 28 марта задержали в Латвии и Литве организованную преступную группировку, занимавшуюся телефонным мошенничеством в крупных размерах.

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Также в операции также были задействованы сотрудники различных подразделений Рижского регионального управления полиции и спецбатальон полиции.

Уголовное дело по фактам мошенничества в крупных размерах было начато еше в феврале 2021 года. В ходе следствия было установлено, что потенциальных жертв преступники "обрабатывали" по телефону с целью ввести в заблуждения, а затем заставить их инвестировать в поддельные финансовые платформы.

Установлено, что в группировку входили более 80 человек, 14 из которых сейчас находятся в статусе подозреваемых, из них четверо задержаны. В Литве в ходе операции задержаны 28 подозреваемых.

Глава Госполиции Армандс Рукс пояснил, что от действий данной группировки пострадали сотни жителей Европы и третьих стран, однако на данный момент нет данных, что среди жертв были и жители Латвии.

Два call-центра располагались в Риге, еще один в Вильнюсе. Преступная группировка была хорошо организована, в ней были четко распределены роли каждого участника банды. Глава Отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления по борьбе с экономическими преступлениями Руслан Григс сравнил организацию группировки с крупным международным предприятием с несколькими департаментами. В частности, там действовали "департаменты", отвечащие за общение с жертвами на русском, английском, польском языках и языке хинди.

По предварительным данным, ежемесячный доход группировки от мошеннических действий колебался в размере 3 миллионов евро. В рамках расследования наложен арест на 25 банковских счетов, на доли капитала в четырех компаниях, на три автомобиля класса "люкс", четыре объекта недвижимости общей стоимостью 317 000 евро. Изъята виртуальная валюта на сумму 104 984 доллара США.

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