Инспекторы Роты по контролю за дорожным движением Видземского регионального управления полиции зафиксировали на прошлой неделе автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого превысил допустимую скорость на 102 км/ч.

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Нарушителя засекли на дороге Гулбене — Балви. Вместо разрешенных 90 км/ч водитель 2003 г.р. ехал со скоростью 192 км/ч. Кроме того, у юноши не оказалось водительских прав.

На нарушителя составлены два административных протокола: за управление транспортным средством водителм, не имеющим водительского удостоверния, а также за превышение скорости на более чем 60 км/ч.

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