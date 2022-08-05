По сообщению пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 21 июля в местечке Гауя (Царникавский край) стражи порядка остановили автомобиль, в котором находились объявленные в розыск мужчина и женщина. Оба уклонялись от отбывания наказания за различные преступления, в том числе, за сутенерство. В момент задержания водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

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Как отмечают в РРУП, задержание проводили сотрудники 1-го бюро 2-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии коллег из Отдела по спецзаданиям Управления безопасности дорожного движения. В автомобиле находились разыскиваемые правоохранительными органами мужчина 1991 г.р. и женщина 1995 г.р.

Вышеупомянутая женщина на основании решения Рижского Пардаугавского суда была приговорена к лишению свободы сроком на 3 года и 8 месяцев в соответствии с частью второй статьи 253 Уголовного закона Латвии: за изготовление, приобретение, хранение, перевозкау или пересылку наркотических или психотропных веществ, если преступление совершено группой и по предварительному сговору, а также в крупных размерах.

Также к этой женщине ранее была применена мера пресечения в виде содержания под стражей по обвинению в части третьей статьи 164 и части третьей статьи 165 Уголовного закона Латвии: за вовлечение лица в занятие проституцией, если это было совершено группой лиц. лиц, либо за подстрекательство, вовлечение или принуждение несовершеннолетнего к занятию проституцией, а также за сутенерство, если оно совершено организованной группой или если оно совершено в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

В свою очередь, мужчина 1991 года рождения был задержан на основании решения Рижского Пардаугавского суда по обвинению по части первой статьи 262 Уголовного закона — за управление транспортным средством без права на управление транспортным средством и если водитель находился в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения. За это мужчине судом была назначена мера пресечения — заключение под стражу.

Также по решению суда Латгальского предместья Риги мужчина был приговорен к условному лишению свободы на 1 месяц и 15 суток по обвинению по части второй статьи 281 Уголовного закона — за сокрытие своей личности, если это было сделано в целях избежания уголовной или административной ответственности, либо совершения уголовного правонарушения, либо в целях содействия другому лицу помочь избежать уголовной или административной ответственности

Кроме того, выяснилось, что во время задержания мужчина управлял автомобилем без действующего водительского удостоверения и в состоянии наркотического опьянения. При проверке у него нашли и изъяли карфентанил.

По делу начат уголовный процесс.