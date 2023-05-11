ВИДЕО. Полиция задержала скинхедов, подозреваемых в нападении на граждан Камеруна и Индии в центре Риги
Foto: AFP/Scanpix

Сотрудники Госполиции задержали пятерых подозреваемых в нападении на граждан Индии и Камеруна. По данным пресс-центра Госполиции, уголовные процессы по этим делам были начаты 3 апреля, а 19 марта были зарегистрированы нападения на почве национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.

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По данным пресс-центра Госполиции, уголовные процессы по этим делам были начаты 3 апреля, а 19 марта были зарегистрированы нападения на почве национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.

Напомним, в марте в соцсетях появилось видео, на котором видно, как группа бритоголовых парней в униформе на ул. Дзирнаву нападает на курьера — гражданина Камеруна, который развозил на велосипеде еду.

В свою очередь, в тот же день аналогичное нападение зафиксировано на перекрестке улиц Кр. Барона и Гертрудес, где объектом ненависти скинхедов стал гражданин Индии: ему в лицо распылили перечный газ.

В ходе следствия полиция установила, что к обоим нападениям причастна одна и та же группа. 8 мая пятеро подозреваемых были задержаны, однако позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

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