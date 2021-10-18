ВИДЕО: полиция задержала водителя Audi, который мчался со скоростью 181 км/ч

17 октября под Цесисом задержали водителя, который ехал со скоростью 181 км/ч, сообщает пресс-служба Государственной полиции. На участке дороги, где поймали водителя, максимально разрешенная скорость — 90 км/ч.

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По закону нарушителю грозит 72 единицы денежного штрафа за превышение максимальной скорости — это 360 евро. Также гонщик не сможет использовать водительские права в течение шести месяцев.

Государственная полиция призывает водителей быть ответственными. Превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения угрожают не только безопасности водителя, но и безопасности и здоровью других участников движения.