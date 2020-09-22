В минувшую пятницу, 18 сентября инспекторы Видземского регионального управления в рамках "Дней безопасности ROADPOL" задержали водителя, который вместо разрешенных 90 км/ч ехал со скоростью 189 км/ч.

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Инспекторы патрулировали район на нетрафарированной служебной машине. В Аматском крае на дороге Валмиера-Цесис-Драбеши их внимание привлек автомобиль BMW X5, который превысил допустимую скорость на 100 км/ч.

За данное нарушение на водителя наложен штраф 400 евро, также он лишен водительских прав на полгода.

Как сообщалось, с 16 по 22 сентября в странах ЕС, в том числе Латвии, проходили "Дни безопасности Roadpol". Цель акции - добиться того, чтобы в это время на дорогах не было ни одного ДТП с тяжелыми раненными и погибшими людьми.

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