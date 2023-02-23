Видео: Porsche гнал со скоростью 196 км/ч; в машине было устройство, создающее помехи радарам

В конце января сотрудники Государственной полиции проводили ежедневный мониторинг движения на автомобиле Volkswagen Tiguan без опознавательных знаков. В ходе проверки полицейские зафиксировали на Юрмальском шоссе автомобиль Porsche, водитель которого мчал со скоростью 196 км/ч. В автомобиле также обнаружили встроенный детектор радаров. За нарушение мужчину на шесть месяцев лишили водительских прав.

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Вечером 30 января на шоссе Рига — Вентспилс в Марупском районе сотрудники отдела специальных задач Департамента безопасности дорожного движения Государственной полиции обратили внимание на автомобиль Porsche, который, преодолев скоростной радар, сразу увеличил скорость движения. На участке дороги с разрешенной скоростью 90 км/ч он ехал со скоростью 196 км/ч, тем самым превысив скоростной режим более чем на 100 км/ч.

Полицейские немедленно задержали нарушителя. За рулем автомобиля оказался мужчина 1961 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции за превышение скорости. Сотрудники полиции также констатировали, что автомобиль оснащен детектором радаров, который может принимать сигналы от спидометров и создавать помехи их работе.

Госполиция возбудила два дела об административных правонарушениях. Одно – за превышение разрешенной скорости движения на более чем 60 километров в час. За такое нарушение на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от 380 до 480 евро, а также шестимесячный запрет на использование права управления транспортными средствами.

Второй процесс предназначен для управления транспортным средством, оснащенным устройством, которое может обнаруживать сигналы радаров или создавать для них помехи. За такое нарушение на водителя транспортного средства налагается штраф в размере 55 евро.

Государственная полиция призывает водителей автомобилей не быть безрассудными и помнить, что нарушение правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.