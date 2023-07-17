ВИДЕО. Пожар в Вецмилгрависе: эвакуировано пять человек, еще один пострадал
Foto: LETA

Ранним утром 16 июля на пульт дежурного Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) поступил вызов с улицы Сниедзес в Риге.

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Спасатели заметили сильное задымление, еще не доезжая до места ЧП. К их приезду открытым пламенем горело одноэтажная хозяйственная постройка, а искры уже попади на крышу стоявшего в восьми метрах жилого дома. Распространение пламени удалось ограничить в 07.29.

Было установлено, что в результате пожара горела хозпостройка и гараж общей площадью 320 квадратных метров, крыша двухэтажного дома и чердак площадью 200 квадратных метров, а также находившиеся рядом деревянные поддоны и доски (15 квадратных метров).

Еще до приезда спасателей из дома эвакуировались три человека, после чего сотрудники ГПСС провели эвакуацию еще двух жителей.

В результате пожара пострадал один человек. Работы по тушению пожара завершились на улице Сниездес в 12.52. Всего в них было задействовано 37 спасателей, восемь автоцистерн и автоподъемник.

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