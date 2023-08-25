В ночь на 25 августа, в 03.41 на пульт дежурного Госполиции поступило сообщение о том, что в Скулте (Марупский край) при невыясненных обстоятельствах загорелись легковые автомобили Mercedes-Benz и Renault.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В пресс-центре Госполиции порталу Delfi сообщили, что по данному факту начата ведомственная проверка, в ходе которой будут выясняться обстоятельства ЧП,

В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 04.48 пожар был ликвидирован.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Apskatīt pasauli bez liekiem tēriņiem. Ceļotāja Olafa piezīmes
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе