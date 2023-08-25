В ночь на 25 августа, в 03.41 на пульт дежурного Госполиции поступило сообщение о том, что в Скулте (Марупский край) при невыясненных обстоятельствах загорелись легковые автомобили Mercedes-Benz и Renault.

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В пресс-центре Госполиции порталу Delfi сообщили, что по данному факту начата ведомственная проверка, в ходе которой будут выясняться обстоятельства ЧП,

В Государственной пожарно-спасательной службе пояснили, что общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 04.48 пожар был ликвидирован.