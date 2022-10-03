ВИДЕО. Пурвциемс: в массовом конфликте в ночном клубе участвовали около 20 человек
Foto: F64

Госполиция начала проверку обстоятельства массового конфликта, который произошел ранним утром в минувшую субботу в ночном клубе на ул. Ницгалес. По предположению следствия, в него могло быть вовлечено 15 — 20 человек.

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На сегодняшний день известно, что по факту нанесения телесных повреждений полицией получено одно заявление.

Видео очевидца

Участок полиции "Тейка" уже начал уголовный процесс и приступил к расследованию обстоятельств ЧП.

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