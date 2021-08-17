ВИДЕО: Пьяный водитель BMW удирал от полиции, его пассажир справил нужду в мусорник

Полицейские задержали очередного пьяного водителя на BMW и оштрафовали пассажира, который прямо при них решил облегчиться в мусорник на ближайшей остановке. Об этом сообщается на странице Рижской муниципальной полиции.

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В пять утра 15 августа в Центральное управление Рижской муниципальной полиции обратился человек, который видел на заправочной станции автомобиль BMW, водитель которого был пьян. Полицейские отправились в указанном направлении и заметили тот самый автомобиль на улице Экспорта.

Долгое время его водитель игнорировал звуковые и световые сигналы, которыми полицейские принуждали его остановиться, и пытался скрыться. Когда он все-таки остановился, полицейские выбежали из оперативного транспорта, подбежали к его машине и вынули ключ из зажигания, чтобы нарушитель снова не уехал. Разговор подтвердил, что водитель пьян. Были вызваны работники Дорожной полиции.

Пока они ехали, пассажир BMW вышел из машины и, игнорируя призывы полицейских не делать этого, справил нужду в ближайший мусорник, за что был оштрафован на 50 евро.

Прибывшие дорожные полицейские констатировали, что в выдыхаемом водителем воздухе превышена допустимая концентрация алкоголя, и он был направлен в Рижский центр психиатрии и наркологии.

Объем наказания определит Госполиции. Максимально возможное наказание — штраф до 2000 евро и лишение прав на пять лет.