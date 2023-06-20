В минувшую пятницу, 16 июня, около 18.00, благодаря полученной от жителей информации сотрудники Госполиции задержали водителя Mitsubishi, который на угнанном автомобиле совершил аварию. На дороге Дучи — Лимбажи пьяный мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW.

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В результате ДТП травмы получил водитель BMW, которого доставили в больницу.

В организме виновника аварии полиция констатировала 3,04 промилле.

После ДТП был начат административный процесс, а также уголовные процессы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и кражу автомобиля.