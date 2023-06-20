В минувшую пятницу, 16 июня, около 18.00, благодаря полученной от жителей информации сотрудники Госполиции задержали водителя Mitsubishi, который на угнанном автомобиле совершил аварию. На дороге Дучи — Лимбажи пьяный мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В результате ДТП травмы получил водитель BMW, которого доставили в больницу.

В организме виновника аварии полиция констатировала 3,04 промилле.

После ДТП был начат административный процесс, а также уголовные процессы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и кражу автомобиля.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktoru. 'Green Space' stāsts