ВИДЕО. Пьяный водитель попал в аварию, пытаясь скрыться от полиции

В ночь на 19 ноября сотрудники Патрульной службы Управления полиции порядка Видземского региона зафиксировали в Валмиере автомобиль BMW, который вместо разрешенных 50 км/ч ехал со скоростью 110 км/ч.

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Полицейские попытались остановить нарушителя, однако тот проигнорировал их требования и попытался скрыться. На одной из улиц водитель потерял управление, выехал на обочину, а затем врезался в здание. В результате ДТП никто не пострадал.

При проверке в организме 22-летнего водителя констатировали 2,14 промилле. Известно также, что мужчина и ранее попадал в поле зрения органов правопорядка за несоблюдение правил дорожного движения. По делу начато несколько административных процессов.