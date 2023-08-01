Остановленный полицейскими пьяный водитель предлагал им попробовать жидкость в бутылке из-под кока-колы, в составе которой, возможно, была не только кока-кола.

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Ночью 1 августа, около 4:22, патрульные полицейские обнаружили в Зиепниеккалнсе заведенный автомобиль Mazda, водитель которого уснул за рулем. Полицейские заговорили с ним и записали паспортные данные. Поскольку у них возникло подозрение, что он пьян, они предупредили его, что он не умеет право вести машину в таком состоянии. Однако спустя пару минут он, проигнорировав полицейский, начал движение. Его остановили, и выяснилось, что у него нет прав: их отобрали раньше за другое нарушение.

"У тебя какие-то напитки есть в машине?" — спросил полицейский. Водитель показал бутылку кока-колы.

"Чистая или разведенная?" — уточнил полицейский.

"Ну, попробуй", — предложил мужчина. Полицейский отказался и предупредил, что, поскольку нарушитель задержан, он сейчас не должен продолжать пить из бутылки и должен убрать ее на задние сидения.

В выдыхаемом воздухе водителя обнаружилось более двух промилле алкоголя, поэтому он был доставлен в полицейский участок. За пьяное вождение без прав можно получить тюремный срок до года, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор, исправительные работы или денежный штраф.