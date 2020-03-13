ВИДЕО: пьяный водитель пытался удрать от полиции со скоростью 170 км/ч

8 марта в Риге был задержан пьяный водитель, который пытался бежать от полиции со скоростью 170 километров в час, сообщает Госполиция.

Cотрудники полиции зафиксировали автомобиль Audi, который ехал со скоростью не менее 170 километров в час по Видземскому шоссе. Полиция неоднократно требовала, чтобы водитель остановился, но он их призыв игнорировал.

Погоня закончилась, когда машина въехала на подземную парковку жилого дома. Полиция установила, что за рулем был мужчина 1991 года рождения. В ходе проверки было установлено, что у него нет прав и он находится под воздействием алкоголя. Проверка показала 0,7 промилле. Кроме того, у автомобиля не оказалось обязательной страховки.