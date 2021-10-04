В минувший вторник сотрудники Елгавской полиции получили информацию о том, что в город езамечен автомобиль, водитель которого, судя по стилю вождения, может быть пьян. Заметив на ул. Дриксас приближение полицейского экипажа, мужчина попытался скрыться.

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Как сообщили в пресс-центре Земгальского регионального управления полиции, когда Opel Astra Caravan удалось в результате погони остановить, проверка показала, что водитель (1980 г.р.) действительно нетрезв: в его организме констатировано 2,35 промилле. Также установлено, что ранее мужчина был лишен прав за вождение в пьяном виде.

По пути своего следования нарушитель пытался сделать левый поворот, но выехал на тротуар, а затем врезался в столб. Это не остановило водителя: он продолжил свой путь и заехал во двор многоквартирного дома, где его, заблокировав выезд, задержали сотрудники Госполиции.

По делу начат уголовный процесс и два административных.

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