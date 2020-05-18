Инспекторы Дорожной полиции Видзмского региона 14 мая остановили на Видземском шоссе автомобиль Škoda, водитель которого мчался по трассе со скоростью 170 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч. У нарушителя не оказалось водительских прав, к тому же он был пьян.

Лихача заметили на шоссе Рига — Сигулда — Вецлайцене в 14.30, он проигнорировал требования "дорожников" остановиться и, не снижая скорости, уехал в сторону Гауены.

Однако в скором времени его остановили: проверка показала, что водитель 1986 г.р. пьян — в его организме констатировали 2,5 промилле. К тому же у нарушителя не оказалось водительских прав. Он также признался, что хотел скрыться от полиции, но ему это не удалось.

На мужчину составлен административный протокол, а также начат уголовный процесс.