В понедельник, 20 сентября, водитель автомобиля Škoda в Валмиерском крае не выполнил законное требование полиции остановиться и начал бегство. Вскоре он потерял управление автомобилем, выехал за пределы проезжей части и врезался в кусты. Проверка показала, что водитель был пьян — концентрация алкоголя в его крови составляла 2,54 промилле. Об этом порталу Delfi сообщили в Государственной полиции.

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В 11:20 Государственная полиция получила сообщение о том, что по дороге в Валмиерском крае движется автомобиль, водитель которого совершает странные маневры.

Полицейские приняли решение остановить автомобиль с целью проверки, но водитель не выполнил неоднократные требования остановиться и пустился в бегство.

Через пару минут водитель потерял управление, выехал за пределы проезжей части и врезался в кусты.

Проверка показала, что управлявший автомобилем водитель был пьян — концентрация алкоголя в его крови составляла 2,54 промилле.

Полиция возбудила целый ряд дел об административных правонарушениях: за невыполнение неоднократных требований остановить транспортное средство, за вождение в нетрезвом виде, а также за пересечение сплошной линии при съезде с проезжей части.