ВИДЕО: пьяный водитель выдавал себя за гражданина Чехии, в его организме зафиксировали 3,46 промилле

На прошлой неделе Госполиция получила от бдительного жителя информацию о том, что в Риге, на ул. Краста замечен Mercedes-Benz, которым, судя по манере вождения, может управлять пьяный водитель.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Дорожники" оперативно остановили указанную машину за Островным мостом и констатировали в организме водителя более 3 промилле алкоголя. При этом нарушитель пытался скрыть свои личные данные, представляясь гражданином Чехии. Для этого он демонстрировал стражам порядка вид на жительство в Чехии, а также права.

В ходе проверки полиция установила, что водитель выдает себя за другого, чтобы избежать наказания. Однако стражи порядка смогли установить его личность, а также узнать, что в 2020 году он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя начат три уголовных процесса. Госполиция продолжает досудебное расследование, а также благодарит сознательного жителя за то, что он не остался равнодушным и сообщил о пьяном водителе, тем самым, возможно, предотвратив трагические события.