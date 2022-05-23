Госполиция устанавливает личность мужчины, который подозревается в порче имущества Олайнского культурного центра.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Как отмечает Госполиция, 18 мая, в 10.36, на ул. Зейферта 11 неустановленный мужчина повредил имущество, принадлежащее Олайнскому культурному центру.
Информацию просьба сообщать по телефонам: 28691288, 67950255 или 110.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также