Госполиция устанавливает личность мужчины, который подозревается в порче имущества Олайнского культурного центра.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает Госполиция, 18 мая, в 10.36, на ул. Зейферта 11 неустановленный мужчина повредил имущество, принадлежащее Олайнскому культурному центру.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 28691288, 67950255 или 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Сбалансированное сочетание бизнес- и эко-мышления на производстве продукции "Rūdolfs"
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии