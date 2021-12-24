В четверг, 23 декабря, сотрудники центра камер видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции (RPP) заметили маленького мальчика, который пытался залезть на лед Бульупе в Даугавгриве. Об этом в полици рассказали порталу Defli.

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Мальчик проломил лед и промочил ноги в ледяной воде, однако ребенку удалось удержаться на берегу и не упасть в реку.

К тому моменту, как на место происшествия прибыла полиция, мальчик уже шел домой. Полицейские проводили ребенка и поговорили о произошедшем с его родителями.

В RPP предупреждают, что долгие морозы и толстый слой снега создают иллюзию, будто лед в водоемах Риги достаточно толстый, чтобы по нему можно было безопасно ходить. Однако, судя по данным анализа качества льда, его толщина неравномерна и колеблется от семи сантиметров до почти что нескольких миллиметров. Также лед пористый, что делает его более хрупким.

Сейчас находиться на льду водоемов Риги официально запрещено — штраф за нарушение может достигать 100 евро. Полиция призывает рыбаков дождаться официального разрешения, а родителей — поговорить детьми, у которых начались зимние каникулы, о том, что находиться на льду сейчас очень опасно.