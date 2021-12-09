Сотрудники Госполиции задержали подозреваемого в изнасиловании и сексуальном использовании малолетних.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает пресс-служба Госполиции, в декабре была получена информация об изнасиловании 13-летней девочки. Факт насилия произошел около года назад. Стражи порядка задержали 21-летнего подозреваемого, на счету которого, как минимум, еще две жертвы, не достигшие 16-летнего возраста.

В полиции сообщили, что при проверке факта об изнасиловании девочки эта информация подтвердилась. В тот же день был начат уголовный процесс, в рамках которого задержание подозреваемого провели сотрудники 1-го бюро 4-го отдела Управления уголовной полиции Рижского региона при содействии кадетов Государственного колледжа полиции. Во время обыска у подозреваемого изъяли носители информации, направленные на экспертизу.

Было установлено, что мужчина познакомился с девочкой, которой в ту пору было еще 13 лет, в центре Риги. Он пригласил ее к себе домой, где употреблял наркотики, затем дал своей жертве, после чего предложил вступить с ним в интимную связь. Когда она отказалась, он ее изнасиловал. В распоряжении полиции имеются данные о том, что насильник в течение двух месяцев накачивал ребенка наркотиками и вступал в половую связь.

В ходе следствия также была получена информация о том, что подозреваемый сексуально использовал еще двух подростков в возрасте младше 16 лет.

Потерпевшей девочке назначена судебно-психологическая экспертиза и после ее заключения будет принято решение о выплате ей государственной компенсации за причиненный моральный и физический ущерб.