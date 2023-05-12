ВИДЕО. Рига: на улице Лубанас столкнулись грузовик и микроавтобус, один водитель госпитализирован
Foto: LETA

В пятницу утром в Риге, на улице Лубанас столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. В результате ДТП пострадал один водитель.

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По предварительным данным, водитель Scania не справился с управлением, в результате чего грузовик выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.

После столкновения грузовик съехал с проезжей части. Водитель Scania получил травмы, с места аварии его доставили в больницу. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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